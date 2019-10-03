İSTANBUL- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA'DAKİ HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ- Ali AKSOYER- /İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'daki hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde fakülte binalarında çatlak ve duvarlarında dökülmeler olduğu görülüyor. Depremin verdiği hasar nedeniyle üniversiteye bağlı bazı fakülte veya yüksek okullarda 22 Ekim'e kadar tatil kararı alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle binalardaki hasarlar

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