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 İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda  yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA -
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalarda örgüte yakınlık gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel Tim desteğiyle dün gece saatlerinde Zeytinburnu, Fatih, Başakşehir, Esenler, Sarıyer, Küçükçekmece, Esenyurt, Sultangazi ve Pendik ilçelerinde bulunan 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

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