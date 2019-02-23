İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHA

İstanbul'da kar başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çatalca'dan kar görüntüsü

-Mecidiyeköy'den kar görüntüsü

- Yağmura yakalananlar

- D-100 Karayolu Yenibosna'dan görüntü

- D-100 karayolunda ilerleyen otomobiller

- D-100 Karayolunda hazır bekleyen kar kürüme araçları

- Metrobüs üstgeçidinden görüntüler

- Genel ve detaylar

