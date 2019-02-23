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 İSTANBUL - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI: BEYLİKDÜZÜ'NDE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHA  İstanbul'da kar başladı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHA
İstanbul'da kar başladı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. Beylikdüzü'nde kar ile birlikte etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar üst geçitte yürümekte zorlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Beylikdüzü'nde kar yağışı
-Yürümekte zorlananlar
-Detaylar

-Çatalca'dan kar görüntüsü
-Mecidiyeköy'den kar görüntüsü
- Yağmura yakalananlar
- D-100 Karayolu Yenibosna'dan görüntü
- D-100 karayolunda ilerleyen otomobiller
- D-100 Karayolunda hazır bekleyen kar kürüme araçları
- Metrobüs üstgeçidinden görüntüler
- Genel ve detaylar

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