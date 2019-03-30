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İSTANBUL - İSTANBUL'DA OKULLARDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.  31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.
31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddes'ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Okul dışından görüntü
-Camlara asılan YSK seçim güvenliği afişleri
-Sandık numaralarını gösteren işaretlerin konulması
-Seçim kabininin kurulması ve yerleştirilmesi
-Seçim kabininin içi
-Oy kullanılacak seçim sandığından görüntü
-Sandığın sınıflara yerleştirilmesi
-Sandık numarası ve bilgilendirme yazısının asılması
-Duvarlara ve sınıf kapılarına asılan sandık numaraları
-Seçim kabini içerisine asılan seçmenlerin uyması gereken yazılar
-Engelli tuvaleti
-Genel ve detaylar

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