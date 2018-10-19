 İSTANBUL - İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBULDHA
İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun görüntüleri
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