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 İSTANBUL - İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBULDHA İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBULDHA
İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun görüntüleri

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