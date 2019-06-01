Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

-D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiindeki trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

