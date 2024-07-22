İstanbul istikametine gidecek olanlar dikkat! 50 gün boyunca kapalı olacak

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bayındır, Temmuz ayının sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde, TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını ve trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını duyurdu.

TÜNEL 67 METRE UZATILACAK

Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılması sağlanacak.

Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından tünel için çalışmaların başlayacağını aktaran Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, “Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü 90 metre uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz” şeklinde açıklama yaptı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır