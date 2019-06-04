İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren turistler

-İstiklal Caddesi'ndeki kalabalıktan görüntü

-Nostaljik tramvaydan görüntü

-Genel ve detaylar

