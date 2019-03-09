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 İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORKUTAN AN

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHA Taksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7.

Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHA
Taksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.
Hergün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'ne bir binadan beton kalıp düştü. O anlak güvenlik kamerasına yansırken bir kadının bir kaç saniye önce betonun düştüğü yerden geçtiği görülüyor.
Olay İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı’nda yaşandı. 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp yola düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünden geçen kadının bir kaç saniye ile beton kalıbın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Görgü tanığı ile röp.
-Binanın görüntüsü
-Pencere

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