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İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Haber: Elif YAVUZ - Kamera: İstanbul DHA -  İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

Haber: Elif YAVUZ - Kamera: İstanbul DHA - İSTİKLAL Caddesi'nde öldülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın anne, baba ve ablası açıklamalarda bulundu.

Görüntü Dökümü:
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-Ailenin açıklamaları
-Gencin odasından görüntüler

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