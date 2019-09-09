İSTANBUL - İSTİKLAL CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR  (1)

Haber: Elif YAVUZ - Kamera: \u0130stanbul DHA - \u0130ST\u0130KLAL Caddesi'nde \u00f6ld\u00fclen \u0130T\u00dc'l\u00fc Halit Ayar'\u0131n anne, baba ve ablas\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------------\n-Ailenin a\u00e7\u0131klamalar\u0131\n-Gencin odas\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\nDHA FEEDPARTNER'Susamam' ile sallad\u0131larTeknoloji Fen Okullar\u0131\u2019nda ilk ders ba\u015flad\u0131Alt\u0131nlar\u0131n sahibini bulmak i\u00e7in hoparl\u00f6rden anons yapt\u0131
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