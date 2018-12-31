İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİNDEKİ KALABALIK YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: H\u00fcseyin CO\u015eKUN - \u0130STANBUL DHA\nTaksim \u0130stiklal Caddesi'nde kalabal\u0131k art\u0131yor. \u0130stiklal Caddesi'ndeki kalabal\u0131k y\u00fcksekten de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------\n-Kalabal\u0131\u011f\u0131n y\u00fcksekten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcPARTNERYa\u015fad\u0131\u011f\u0131 Tuhaf ve Mide Buland\u0131r\u0131c\u0131 Sa\u011fl\u0131k Sorunlar\u0131 ile 2018'e Damgas\u0131n\u0131 Vurmu\u015f Talihsiz \u0130nsanlar!\u0130stiklal caddesinde bek\u00e7iler de g\u00f6rev yap\u0131yorTaksim'de hareketlilik! Tek tek arand\u0131lar
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