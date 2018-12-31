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İSTANBUL- İSTİKLAL CADDESİNDEKİ KALABALIK YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:58 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
Taksim İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık yüksekten de görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Kalabalığın yüksekten görüntüsü

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