"İstanbul-İzmir Otoyolu AB'de yap-işlet-devret kapsamındaki en büyük ölçekli proje"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin, "Bu proje, ülkemizde yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen ilk otoyol projesidir. Avrupa Birliği'nde yap-işlet-devret kapsamında gerçekleştirilen en büyük ölçekli projedir aynı zamanda." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa-İzmir Otoyolu Badırga mevkisinde gerçekleştirilen Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihi bir güne daha tanıklık ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Turhan, nüfusun önemli bölümünün yaşadığı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi şehirleri barındıran Marmara ve Ege bölgelerinin yeni can damarına kavuştuğunu kaydetti.

Projenin, dünyada büyüklük açısından parmakla gösterilen yapılardan biri olduğuna dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Yollar, otoyolları, köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları, demir yolları, metrolar, iletişim hatları, uydular, barajlar, sulama sistemleri, enerji santralleri, modern şehirler, hastaneler, okullar, her alanda saymakla bitmeyecek büyük hizmetler... İşte, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz İstanbul-İzmir Otoyolu, bu hizmet kervanının son halkası. Cumhurbaşkanım, 2010 yılında bu otoyolunun temelini atarken 'Başlangıçlarla değil, sonuçlarla ilgileniyorum.' demiştiniz.