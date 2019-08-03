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İstanbul- İzmir otoyolu açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İstanbul- İzmir otoyolu açılıyor

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- İSTANBUL ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren otoyolun tamamlanan 192 kilometrelik son bölümü de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu inşaatında sona yaklaşıldı. 8 saat süren İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate düşürecek olan projenin 234 kilometrelik kısmı daha önceden açılmıştı. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey- Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı- İzmir arası yol hizmete girmişti. Yolun hizmete girmeyen Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik yol, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcağı programla hizmete girecek. Yarın saat 15.30'da Bursa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka seslenecek. Miting havasında geçecek açılışın ardından Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nin de açılışına katılacak.
İSTANBUL- İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK
​1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. 2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor. Otoyol sayesinde İstanbul- İzmir arası 8 saat süren yolculuk 3,5 saate düşecek.

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İstanbul- İzmir otoyolu açılıyorİstanbul- İzmir otoyolu açılıyorİstanbul- İzmir otoyolu açılıyorİstanbul- İzmir otoyolu açılıyor

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