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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nda tatil beldelerine ya da yakınlarını ziyaretlere gidenler, tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- KURBAN Bayramı'nda tatil beldelerine ya da yakınlarını ziyaretlere gidenler, tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna başladı. Daha önceki bayram tatillerinde yoğunluk yaşanan İzmir-İstanbul Karayolu'nun Bursa geçişinde, yeni yapılan otoyolun açılmasıyla birlikte trafikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Geşmiş yıllarda bayram süresince yurt genelinde trafik akışının en yoğun olduğu illerin başında gelen Bursa ve Yalova'da bu kez korkulan olmadı. İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşüren otoyolun açılmasıyla birlikte araçların şehir içlerine girdemen otoyolu kullanmaları nedeniyle Bursa ve Yalova'da şehit içi trafiğinde herhangi bir sıkışıklık yaşanmadı. Bursa Batı Gişeleri'nde Otoyol ücretini nakit ödeyen sürücüler kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu gişe noktalarında trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.
Öte yandan yeni açılan İstanbul-İzmir yolunu kullanan sürücüler, yolculuk sürelerinin kısalmasından ve trafik yoğunluğunun oluşmamasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

FOTOĞRAFLI

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü başladı

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