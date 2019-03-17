İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 65 kilometrelik bölümü daha açılıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılacağı törenle kullanıma sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük metropolü ve sanayi kenti olan İstanbul'u, Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri arasında yer alan İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e bağlayan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı coğrafyaya hizmet veriyor.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ve işletme çalışmaları devam eden proje, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere, 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Projede bugüne kadar 147 kilometre otoyol ile 21 kilometre bağlantı yolu işletmeye açıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun iki hattında daha çalışmalar tamamlandı. Balıkesir kuzey ve batı kavşakları arasındaki 29 kilometre ana gövde, 3,5 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik hattın yanı sıra Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahındaki 24,5 kilometre ana gövde, 8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik hat kullanıma hazır hale geldi. Söz konusu hatlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Turhan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.