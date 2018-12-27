- İstanbul Jandarma ekiplerinden dev operasyon

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 260 kg “5-Fluoroö" ele geçirildi. Yaklaşık 260 ton uyuşturucu yapılabilen malzemeler İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sergilendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çin üzerinden yüklü miktarda "Bonzai" yapımında hammadde olarak kullanılan "5-Fluoro" maddesinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi üzerine H.İ.K 'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ.K'nin paravan olarak kurduğu ithalat firması aracılığıyla uyuşturucu yapımında kullanılan maddeyi otomobil cam çizik giderici malzemelerin içine zulalayarak hava yoluyla Atatürk Havalimanı'na geleceği bilgisine ulaşıldı.

DEDEKTÖR KÖPEK AVCI BULDU

Dedektör köpek "Avcı"nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine ekipler aracın içerisinde bulunan kasa levye ile açıldı. Ekipler kasanın içerisinde kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi gördü.

260 KİLO MALZEMEDEN 260 TON UYUŞTURUCU MADDE ELDE EDİLEBİLİYOR

Ele geçirilen malzeme uyuşturucu maddeyi test etmek için kullanılan 16 bin farklı uyuşturucu maddesini belirleyen uyuşturucu madde test kiti ile test edildi. Ele geçirilen 260 kg malzemenin (Bonzai) yapımında kullanılan "5-Fluoro" maddesi olduğu belirlendi. Ele geçirilen 260 kg malzeme ile yaklaşık 260 ton uyuşturucu madde elde edileceği öğrenildi. Operasyonla ilgili H.İ.K Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.K çıkarıldığı mahkeme tarafından ceza evine gönderildi.

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