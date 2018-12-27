HABER

İstanbul Jandarma ekiplerinden dev operasyon (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL  İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 260 kg “5-Fluoroö" ele geçirildi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 260 kg “5-Fluoroö" ele geçirildi. Yaklaşık 260 ton uyuşturucu yapılabilen malzemeler İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sergilendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çin üzerinden yüklü miktarda "Bonzai" yapımında hammadde olarak kullanılan "5-Fluoro" maddesinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi üzerine H.İ.K 'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ.K'nin paravan olarak kurduğu ithalat firması aracılığıyla uyuşturucu yapımında kullanılan maddeyi otomobil cam çizik giderici malzemelerin içine zulalayarak hava yoluyla Atatürk Havalimanı'na geleceği bilgisine ulaşıldı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Takibi sürdüren ekipler havalimanından malzemeleri alan kişiyi aracıyla birlikte takibe aldı. Adım adım aracı takip eden ekipler aracı Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde buldu.

DEDEKTÖR KÖPEK AVCI BULDU

Dedektör köpek "Avcı"nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine ekipler aracın içerisinde bulunan kasa levye ile açıldı. Ekipler kasanın içerisinde kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi gördü.

260 KİLO MALZEMEDEN 260 TON UYUŞTURUCU MADDE ELDE EDİLEBİLİYOR

Ele geçirilen malzeme uyuşturucu maddeyi test etmek için kullanılan 16 bin farklı uyuşturucu maddesini belirleyen uyuşturucu madde test kiti ile test edildi. Ele geçirilen 260 kg malzemenin (Bonzai) yapımında kullanılan "5-Fluoro" maddesi olduğu belirlendi. Ele geçirilen 260 kg malzeme ile yaklaşık 260 ton uyuşturucu madde elde edileceği öğrenildi. Operasyonla ilgili H.İ.K Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.K çıkarıldığı mahkeme tarafından ceza evine gönderildi.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Enez'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandıEnez'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı
Erzincan'da ahır çöktü; 5 büyükbaş telef olduErzincan'da ahır çöktü; 5 büyükbaş telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Kritik uyarı: Kesinlikle girmeyin, yedek gıda bulundurun

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

'Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla'

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

'Tek kişilik çeteyim, ağabeyler büyük bir çete çökertti'

İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

O ana şahit olan ilkokul çocukları kabusu yaşadı! Bir anda...

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

'Atayurdu'nu Van Gölü kıyısına kurdular

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Galerici sokak ortasında intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.