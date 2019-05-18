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İSTANBUL - JANDARMA İLE UYUŞTURUCU SATICILARI ARASINDA ÇATIŞMA: 2 ŞÜPHELİ YARALI (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

Murat SOLAK / İstanbul DHA Esenyurt'ta jandarma ekipleri ile takip ettikleri araçtakiler arasında çatışma çıktı.

Murat SOLAK / İstanbul DHA
Esenyurt'ta jandarma ekipleri ile takip ettikleri araçtakiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada araçta bulunan 3 şüpheliden ikisi yaralanırken, Jandarma ekipleri kaçan araca çarparak durdurabildi.
Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile bir araç içerisinde bulunan 3 İran uyruklu şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçta bulunan şüphelilerden 2'si yaralandı. Jandarma ekipleri kaçmaya devam eden aracı çarparak durdurabildi. Yaralı şüphelilerden birisi kaçmaya çalışırken yakalandı, yaralı şüpheliler ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptıkları arama 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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- Aracın görüntüsü
- Olay yerinden görüntüler
- Gözlatıan alınan şüpheli
- Detaylar

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