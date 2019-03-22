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İstanbul Jandarması’nın yeni gözü S-70 göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetine verilen S-70 Skorsky helikopter ilk kez trafik denetimine katılarak trafik uygulamasına havadan destek verdi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetine verilen S-70 Skorsky helikopteriyle 2 bin 832 kilometrelik sorumluluk alanında denetim sağlanacağı kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetine verilen S-70 Skorsky helikopter ilk kez trafik denetimine katılarak trafik uygulamasına havadan destek verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetine verilen S-70 Skorsky helikopteriyle 2 bin 832 kilometrelik sorumluluk alanında denetim sağlanacağı kaydedildi. Bu kapsamda S-70 Skorsky helikopter ilk kez trafik denetimine katılarak trafik uygulamasına havadan destek verdi. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan ‘Kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak’’ gibi kural ihlallerinin önlenmesi maksadıyla S-70 Skorsky helikopterinin havadan trafik denetimi yaptığı öğrenildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve güven içerisinde kara yollarında seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.

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