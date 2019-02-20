"İstanbul Japan Week 2019"a doğru

Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri ise iki bölümden oluşacak. 2 Mart'ta yapılacak olan seminerin ilk bölümünde Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görev yapan kültür ve eğitimden sorumlu diplomat tarafından eğitim bursları ile ilgili genel bilgi verilecek.

"Kara Kedi Rudolf" adlı animasyon türündeki film ile Edo dönemi samurayının sevimli bir kedi ile arkadaşlık kurduktan sonraki değişimini konu alan tarihi bir komedi filmi "Samurayın Kedisi" 2 Mart'ta Tekfen Tower Konferans Salonu'na izlenebilecek.

"15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"nde Shin Togashi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Oshin", Japonya ve Türkiye'nin dostluğunu pekiştiren ve iki tarihi olayı anlatan "Ertuğrul 1890" ile Taihei Hayashiya, Nayuta Fukuzaki ve Yasuko Tomita'nın rol aldığı "Ustanın Sesi" filmleri 1 Mart'ta gösterilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mart tarihleri arasında Tekfen Tower Konferans Salonu'nda, "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali", "Japonya Hükümeti Eğitim Bursu Semineri", "Manga Semineri" ve "28. İstanbul Japonca Konuşma Yarışması" gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından "İstanbul Japan Week 2019" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

İkinci bölümde ise bu burs ile Japonya'da eğitim almış

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan

Yardımcısı Doç. Dr. Murat Dündar, katılımcılara yaşadığı deneyimleri anlatacak.

Etkinlikler kapsamında İstanbul'da yaşamını sürdürerek Japon dergi ve gazetelerinde görev yapan Raku Ichikawa'nın konuşmacı olarak yer aldığı "Manga Çizerinin Bir Günü" başlıklı söyleşisi ise 2 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Söyleşide Ichikawa, hayatından yola çıkarak anime çizim sanatı Manga hakkında "Animasyon ve Manga'nın farkı", "Manga çizerliği mesleği", "Nasıl Manga çizeri olunur?", "Manga çizeri olmayı hedefleyen gençlerin dikkat etmesi gereken noktalar" gibi konuları ele alacak.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 28'incisi düzenlenen "Japonca Konuşma Yarışması"nda başlangıç ve ileri

seviyede Japonca bilgisine sahip olan kişiler yarışacak. Her iki

kategoride de birinci olan yarışmacılar, Japan Rail Pass bileti ve Türkiye-Japonya arası geçerli

seyahat çeki kazanacak.

