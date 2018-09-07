İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattı!

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın merdivenlerden inmesini fırsat bilerek çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2 ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)



