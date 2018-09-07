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İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kadıköy'de metrobüsten çıkan genç kız duraktan ayrılmak için yöneldiği alt geçitte oturan 2 Afganlı tarafından kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı güven timleri tarafından yakalandı.

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın merdivenlerden inmesini fırsat bilerek çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2 ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Metrobüs kapkaç

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
memleket ipsiz sapsızın mekanı oldu bütün sınırlar yol geçen hanına döndü ellerini kollarını sallayarak giriyorlar ülkeye denetim yok
Kendi ülkemizde Mülteci olduk....Pakistan Gürcistan Afganistan Suriye Nijerya ... Bir Daire satmak için Bütün Arapları Başımıza Bela ettiler.
Ulke bitmistir
daha durun bunlar bu ulked eoldugu surece kımbılır neler olacak hepsını yolluyacaksın her ısyerınde calısıyorlar surıyelı afgan dolu ve araplar
salak olmasalar orda kapkaç yapmazlar ama okadar akkıllılarki nasıl olsa muz cumhuriyeti bize cezaevinde daha iyi bakar diye bilerek yakalanmak için orda yapmışlar sıkın kafalarına öldürün bunları bunlar ne kadar rahatlarki nasıl bu ülkeye elini kolonu sallayarak giriyorlar
Bunlarda suş yok aq bu yavşakları ülkeye sokanlarda suç. Biz yabancı bir ülkeye turist olarak bile gitmeye kalktı mı bin dereden su getirtiyorlar. yok sgk dökümü yok banka hesap dökümü yok iş yeri belgesi yok maaş bordrosu yok seyahat sağlık sigortası yok foto yok bilmem ne artı bir de kaç euro vizr başvuru parası. Avrupa anamızı ağlıyor bir haftalık tatil için. bu ibneler ellerini kollarını sallayarak benim ülkeme geliyor. Böyle düzenin "DÜZEN"i çok olur. Geçmiş olsun Türk milleti.
Ulan bir de hapishaneye atıp besliyorlar. Sınır dışı etsenize!
ben issizim arkadas ama bunlar benden cok kazaniyor suriye vatandasligina gecip Turkiye ye iltica edesim geliyor ayda 1000 tl maas sinirsiz saglik hizmeti isyeri ac ruhsat yok yazarkasa yok oh mis
mülteci kamplarinda tutmasan olacagi bu hükümet yetkilileri acilen buna care bulmalari gerekiyor gerci onlarin umrunda bile degil cünki din kardesiyiz diyorlar yerin dibine batsin böyle din kardesligi olmaz olsun VATANIMDA halkima zulüm yapan bu densizleri derhal geldikleri yere gönderilmesi gerekiyor ic güvenligi saglayamayan hükümet ikide bir dis gücler demesin asil sorunun kendileri oldugunu görmelidirler SINIRLAR han kapisi gibi acik olursa olacagi bu acil önlemler alimnasi gerekiyor.
arkadaşlar herkes şunu iyi bilsinki bu afkanlar yarın başa çok büyük dert olacak. üsküdar küçüksu da 15.000 ne yakın afgan var. bunların %70 kaçak. oturum izni yok. hepsi her sabah burda insan pazarı oluşturmuş. kaçak çalışıyorlar. adamlarda her türlü pislik var. uyuşturucu kadın ticareti. bırakın bunları küçüksuyu tamamen ele geçirmiş durumdalar. burdan devlet yetkililerine sesleniyorum. artık bunlara birilerinin dur demesi lazım. sayıları gün geçtikce artıyor. her geçe otıbüs otobüs kaçak afgan geliyor buraya. bilginize.
yarın serbestler
Akpliler evlerine alsın bu mültecileri. Ne de olsa bunlar mazlum müslüman kardeşleriniz, Erdoğan da ümmetin lideri. Sizlere de bu yolda Erdoğan'a destek olmak düşer.
bunları getirdikleri gibi saraylarında besleselerde halkda rahat etse
Bu ülke artık modern yolları ve binaları olan Afganistan, Suriye ve bilimum geri kalmış Afrika ülkelerinin bileşkesi oldu.
yur dısına kacmak ıcın sebekeye para toplamaya calısanlar bunlar
Ceza evinde beslersiniz artık. Ekmek elden su gölden
aaaaa çok şaşıdık afganlımı varmış türkiyede bitirdiniz güzelim ülkeyi be.....
polis yakalamis allah razi olsun tobede etirmislerdir umarim
devlet basimiza bela etti bunlari 3 mil suriyeli varken bide afganla ugrasiyoZ zaten icimizdeki hainler yetmiyormus gibi
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