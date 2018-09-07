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İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kadıköy'de metrobüsten çıkan genç kız duraktan ayrılmak için yöneldiği alt geçitte oturan 2 Afganlı tarafından kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı güven timleri tarafından yakalandı.

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın merdivenlerden inmesini fırsat bilerek çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2 ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Metrobüs kapkaç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
memleket ipsiz sapsızın mekanı oldu bütün sınırlar yol geçen hanına döndü ellerini kollarını sallayarak giriyorlar ülkeye denetim yok
Kendi ülkemizde Mülteci olduk....Pakistan Gürcistan Afganistan Suriye Nijerya ... Bir Daire satmak için Bütün Arapları Başımıza Bela ettiler.
daha durun bunlar bu ulked eoldugu surece kımbılır neler olacak hepsını yolluyacaksın her ısyerınde calısıyorlar surıyelı afgan dolu ve araplar
Ulke bitmistir
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