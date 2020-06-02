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  4. İstanbul Kadıköy’de ABD'deki protestolara destek! Polis müdahale etti

İstanbul Kadıköy’de ABD'deki protestolara destek! Polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 18:32 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy’de ABD'deki protestolara destek vermek isteyen bir gruba polis ekipleri müdahale etti. Protesto yapan grup gözaltına alındı.

ABD’nin son dönemde karşılaştığı en büyük protesto gösterileri devam ederken, Kadıköy boğa heykelinin bulunduğu noktada da bir grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

500'DEN FAZLA POLİS GEÇİT VERMEDİ

Eylemcilerin protestoyu izinsiz bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından 500’den fazla polis etkinliğe geçit vermedi.

Kadıköy’de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale

Emniyet ekiplerinin önlemleri kapsamında alanda zırhlı araçların da olması dikkat çekti.
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Eylemcilerin polisin müdahalesi sonrası Kadıköy’deki sokak aralarına kaçtığı gözlemlendi.
Olay sebebiyle Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde trafik sıkışıklığı oluştu.

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