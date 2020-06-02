İstanbul Kadıköy’de ABD'deki protestolara destek! Polis müdahale etti

ABD’nin son dönemde karşılaştığı en büyük protesto gösterileri devam ederken, Kadıköy boğa heykelinin bulunduğu noktada da bir grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

500'DEN FAZLA POLİS GEÇİT VERMEDİ

Eylemcilerin protestoyu izinsiz bir şekilde gerçekleştirmesinin ardından 500’den fazla polis etkinliğe geçit vermedi.