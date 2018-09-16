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İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de halk otobüsüne arka kapıdan binen bir şahıs, akbil kartını şoföre doğru uzattı. Akbil kartının geri gelmediğini öne süren şahıs, otobüsün camını kırarken, hasar gören otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse alındı.

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

Olay, Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu otobüse arka kapıdan bir kişi akbil kartını elden ele şoföre doğru uzattı. Akbil kartının kendisine geri gelmediğini iddia eden kişi halk otobüsü şoförüyle tartışmaya başladı.

Otobüs şoförüyle tartışan kişi otobüsün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs kapısının camını kıran kişi bir süre şoföre tartışarak olay yerinden uzaklaştı. Halk otobüsünde bulunan yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse alındı. (İHA)

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