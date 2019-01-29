İstanbul Kadıköy'de dehşet anları! Belediye işçileri denizde ceset görünce...

Kadıköy sahilinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi cesedi denizden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)
Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum