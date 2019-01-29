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İstanbul Kadıköy'de dehşet anları! Belediye işçileri denizde ceset görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde ceset gören belediye işçileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi deniz polisi çıkardı.

Kadıköy sahilinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Deniz polisi cesedi denizden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)

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