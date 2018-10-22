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İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Olay saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılımında yakalanarak gözaltına alındı.

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