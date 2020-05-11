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İstanbul Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Yılmaz, evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALAR YAPTI

Haberi alan yakınları Yılmaz'ın evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Metin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı.

Savcı ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Yılmaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

rezi

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