İstanbul Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Yılmaz, evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALAR YAPTI

Haberi alan yakınları Yılmaz'ın evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Metin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı.

Savcı ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Yılmaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





