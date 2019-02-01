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 İSTANBUL - KADIKÖY'DE İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekibi gazı kesti. Gaz çıkışı dururken ekipler onarım çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
-Çevreden detaylar

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