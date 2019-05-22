İSTANBUL - KADIKÖY'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kadıköy'de özel bir hastanede çıktı.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin jeneratör odasında çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Kapı önündeki hastalar
-İtfaiyenin müdahalesi
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