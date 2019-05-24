 İSTANBUL - KADIKÖY'DE PAZARCILARIN MAKASLI KAVGASI

Haber-Kamera:Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Kadıköy'de pazarcılar arasında çıkan makaslı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kadıköy Göztepe'de "Salı Pazarı" olarak adlandırılan pazarda, pazarcılar arasında kavga çıktı. Yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Makaslı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırırken polis, iki gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Olay yeri
-Makasların görüntüsü
-Yaralılar
-Gözaltına alınan kişiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum