 İSTANBUL - KADIKÖY'DE PAZARCILARIN MAKASLI KAVGASI

Haber-Kamera:Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Kadıköy'de pazarcılar arasında çıkan makaslı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kadıköy Göztepe'de "Salı Pazarı" olarak adlandırılan pazarda, pazarcılar arasında kavga çıktı. Yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Makaslı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırırken polis, iki gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Makasların görüntüsü

-Yaralılar

-Gözaltına alınan kişiler

