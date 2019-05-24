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 İSTANBUL - KADIKÖY'DE PAZARCILARIN MAKASLI KAVGASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA Kadıköy'de pazarcılar arasında çıkan makaslı kavgada 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera:Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
Kadıköy'de pazarcılar arasında çıkan makaslı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kadıköy Göztepe'de "Salı Pazarı" olarak adlandırılan pazarda, pazarcılar arasında kavga çıktı. Yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Makaslı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırırken polis, iki gruptan bazı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Makasların görüntüsü
-Yaralılar
-Gözaltına alınan kişiler

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