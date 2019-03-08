İSTANBUL -  KADIN KOMANDOLAR KÖPRÜDEN İNDİ (1)

Zeki G\u00dcNAL - \u0130stanbul DHA\nJandarman\u0131n kad\u0131n komandolar\u0131 halatlarla 15 Temmuz \u015eehitler k\u00f6pr\u00fcs\u00fcnden indi. 4 kad\u0131n komandonun ini\u015fi havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------\n-Kad\u0131n komandolar\u0131n ini\u015fiPARTNER'Ben tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m erkeklerden daha delikanl\u0131y\u0131m'\u015eehit Uzman \u00c7avu\u015f \u00d6zkan'\u0131n cenazesi memleketine u\u011furland\u0131Sancaktepe'de lastik\u00e7inin konteyneri k\u00fcle d\u00f6nd\u00fc
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