İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de birçok adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığını bilgisine ulaştı.
Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri Gültepe Canan Sokak üzerinde önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslere giren tim, yaptığı aramalarda cips poşetinin içerisinde satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheli ise yere yatırılarak kelepçelendi. Özel harekat polisleri ise sokak başlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Narkotimler ise çevrede bir çok yerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler büroya götürüldü. (İHA)
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