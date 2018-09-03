İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de birçok adreste uyuşturucu madde satıldığı ve depolandığını bilgisine ulaştı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri Gültepe Canan Sokak üzerinde önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

"BONZAİ" DİYE TABİR EDİLEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda adreslere giren tim, yaptığı aramalarda cips poşetinin içerisinde satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheli ise yere yatırılarak kelepçelendi. Özel harekat polisleri ise sokak başlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Narkotimler ise çevrede bir çok yerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler büroya götürüldü. (İHA)

