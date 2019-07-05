İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu!

Olay saat 16.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı'nın da bulunduğu binanın otoparkına giren iki kişi, yüzlerine maske takarak giriş katındaki PTT şubesine yöneldi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı özetlerken diğeri ise silah doğrulttuğu görevliden kasadaki parayı vermesini istedi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, binadan çıkarak yaya olarak kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı.

"ELİNDE SİLAH VARDI"

Soyguncuları kaçarken gördüğünü belirten Aysu Çakı, "Yüzlerini kapalı görünce, tedirgin oldum. Aşağıya doğru kaçtılar. Para birinin elindeydi, diğeri de arkadan koşuyordu; elinde silah vardı" diye konuştu. (DHA)

