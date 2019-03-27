İSTANBUL - KAĞITHANE'DE İLGİNÇ KAZA: MERDİVENLERİ YOL SANINCA...

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane’de sürücüsünün yolun devamı sanıp merdivenlere sürdüğü otomobil mahsur kaldı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Çağlayan Ekim Sokak'ta yaşandı. Otomobili ile çıkmaz sokağa giren sürücü, merdivenleri gece karanlığında farkedemedi. Sürücü otomobiliyle yolun devamı sanarak girdiği yaklaşık 200 basamaklı merdivenlerde bir süre ilerledi. Merdivenlerin sonuna doğru çıkış yolu bulamayan sürücü burada aracı ile mahsur kaldı. Otomobil sabah saat 09.00 sıralarında gelen vinç ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Merdivenlerde mahsur kalan otomobil

-Otomobilin merdivenlere girdiği yer

-Otomobilin vinç ile kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

