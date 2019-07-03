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 İSTANBUL - KAĞITHANE'DE OTOMOBİLDE 4 TABANCA VE 3 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

                      Kağıthane'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Kağıthane'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi. Otomobile bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarda bir otomobilde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğuna yönelik ihbarı değerlendirmeye aldı. Polis ekipleri 12 Haziran'da otomobili Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S., Mustafa G. ve Zeyat Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, silahlara ait şarjörler, mermi ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerden Hakan Ö., Doğukan Ö., Ayhan S. ve Mustafa G. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Zeyat Ö. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin arama yapması
-Silahların ele geçirilmesi
-Genel ve detaylar

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