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İSTANBUL - KAĞITHANE'DE TIR'DAN SAÇILAN DEV BORULAR CADDESİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu  5 araç hasar gördü.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü.
Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi. Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti. Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Adem Aydoğan "TIR buradan yukarıya tırmanırken halatları koptu. Borular aşağıya doğru geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Sokağa saçılan borulardan detay görüntü
-Boruların 5 araca hasar vermesinde detay görüntü
-TIR ve kadın sürücüden detay görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Mahalle sakinlerinden detay görüntü
-Adem Aydoğan ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

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