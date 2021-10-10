İstanbul Kahve Festivali’ne Yoğun İlgi

Kahve severleri bir araya getiren İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşti.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen İstanbul Coffee Festival (İCF), pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden bir araya getirdi.

Türk kahvesinden, filtre kahveye birçok kahve çeşidinin tanıtıldığı festivale ilgi yoğundu. Avrupa’nın en büyük kahve festivalleri arasında yer alan etkinliğe Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen kahve uzmanları, kahveyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Festivale gelen katılımcılardan Gökmen Şen, “Farklı tatlarda, farklı şekillerde üretilen kahvelerin demleme yöntemlerini görüp kullanma fırsatı buluyoruz. Farklı kavrulmuş kahveleri deneme şansımız oluyor. Basit bir makine olmadan kahve nasıl yapılabilir ya da hangi makinayla nasıl kahve tüketebilirsiniz, bunların deneyimleyebilme açısından bu festivalin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kahve dükkanı işletmecisi Ercüment Akdemir, “40 yıllık hatırı olan Türk kahvesinde ezber bozduk, soğuk versiyonunu yaptık. Dünyadaki soğuk kahveler espresso bazında yapıldığı için bu neden Türk kahvesinden yapılmasın diye düşündük ve yoğun araştırmalarımız sonucunda bir harman elde ettik. Bu harmanımızı sütle karıştırıp çocukluğumuzdaki sütlü kahve lezzetini elde ettik ve misafirlerimizle buluşturduk. Şu an çok yoğun bir talep var” ifadelerini kullandı.

