İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

İşte o dehşet anları;

Ayrıntılar birazdan...



