İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

Kanl\u0131ca'da bir otomobil denize u\u00e7tu. Otomobilin kad\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, yak\u0131n bir restoran\u0131n valesi taraf\u0131ndan denizden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Suya g\u00f6m\u00fclen otomobili \u00e7\u0131karmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\n\u0130\u015fte o deh\u015fet anlar\u0131;\n\n\n\n\n\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nHi\u00e7 renksiz g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz m\u00fc? Dikkatli bak\u0131nHepsiburada ile otomobiller k\u0131\u015fa haz\u0131rlan\u0131yor\u0130\u0130T Anayasa ve Y\u00fcksek Mahkemeleri Birinci Yarg\u0131 Konferans\u0131
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