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İstanbul Kanlıca sahilinde bir araç denize uçtu! Dehşet anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'da Kanlıca sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç denize uçtu. Sürücü kurtarılırken, aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

İşte o dehşet anları;

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Ayrıntılar birazdan...

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istanbul kanlıca sahili deniz

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