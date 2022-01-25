İstanbul kara teslim: Valilik'ten yeni önlemler

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular kendilerine otel tahsis edilmemesine tepki gösterdi.İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı. Açıklanan önlemler kapsamında,

Zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ile girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi.

"Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yol durumyla ilgili açıklama yaparak "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" dedi.

İmamoğlu'ndan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile ilgili alınan önlemler konusunda bugün Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, kentte uzun zamandan bu yana ilk defa bu kadar kuvvetli ve ani bir kar yağışı ile karşı karşıya kalındığını, kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye kadar yükseldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz. Şu an itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza katkı sunma, yollarını açma, onlara erişme hususunda titiz bir çalışmanın sürdüğünü ifade edelim" dedi. İmamoğlu, bu akşam saat 18:00'den itibaren yeniden yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Havalimanı'nda protestolar

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda kar nedeniyle uçak seferlerinin yapılamaması, havalimanında mahsur kalan yolcuların tepkisine neden oldu. Terminal içerisinde ihtiyaçların karşılanmamasından yakınan yabancı yolcular, "We need hotel" (otele ihtiyacımız var) sloganları attı. Protestolar nedeniyle çevik kuvvet polisleri de turistlerin bulunduğu alana yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve THY, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı tüm uçuşların durduğunu açıklamıştı. Çok sayıda yurttaş ve yabancı turist de alanda ve apronda bekletilen uçaklarda 9 saate kadar sürelerle mahsur kaldı. Geceyi havalimanında geçiren yolcular, yiyecek-içecek sıkıntısı da yaşadı. Konaklama yeri ayarlanması ve ihtiyaçların karşılanmasını isteyen yabancı yolcular ise slogan atarak tepki gösterdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda saat 24.00'e kadar tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de, İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

DHA,ANKA/BÖ,BK

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