HABER

"İstanbul kararını Yıldırım'dan yana kullanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "(İBB seçimleri) İnanıyoruz ki İstanbul kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "İnanıyoruz ki İstanbul kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak." dedi.

Destici, partisinin Üsküdar Meydanı'ndaki seçim çadırında vatandaşlara seslendi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Destici, "BBP olarak 31 Mart seçimlerinde devlet ve milletimizin çıkarını düşünerek, bazı il ve ilçelerde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediğimizi ilan etmiştik. 23 Haziran'da da BBP olarak Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz. İstanbul'da seçim çadırlarında, ocaklarda, ilçe merkezlerimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki İstanbul da kararını Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım'dan yana kullanacak." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayını faydalı ve olumlu bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Adayların kendilerini ifade etmesinden daha da önemlisi ve milletin unutmaması gereken bir nokta var. Bir tarafta dünyada Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenlerin ve PKK, FETÖ, TİKKO gibi terör örgütlerinin desteklediği, varlarını yoklarını ortaya koyduğu, aynı şekilde siyasi bölücülüğün Türkiye'deki temsilcisi HDP'nin tüm tabanı ile birlikte desteklediği CHP adayı var. Diğer tarafta ise Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, alperenlerin, Türkiye'deki maneviyatçıların, muhafazakarların desteklediği Cumhur İttifakı'nın adayı var. İstanbul bunu değerlendirecek. Bunun yanında bir tecrübe, bilgi birikim farkı da var. İstanbul gibi dünyanın birçok ülkesinden büyük bir şehrimiz emin ellere teslim edilmeli.

CHP'nin adayının, yakından da tanıyıp bildiğim bir valimize ağza alınmayacak bir ifadeyle küfretmesi, hakaret etmesi kabul edilebilecek değildir. Bir anlık bir sinirle bunu yaptığını kabul edelim. Bu defa da bunun özür dilenerek telafi edilmesi gerekirdi. Özür dilemek de bir erdemdir. Fakat CHP adayı inkar yolunu seçmektedir. Milletin gözünün içine baka baka söylediğini reddetmektedir. Türkiye'de yönetici olacak birinin sinirlerine hakim olan biri olması gerekir. Kişinin sözünden ziyade fiilleri önemlidir. Lafla peynir gemisi yürümez. Ayrıca CHP adayı televizyon programında yeni bir şey söyleyemedi. Milletin beklentilerinden çok uzak bir profil çizdi. Kendisini destekleyenleri bile hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. "

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kameradaPendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada
Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdüBinali Yıldırım seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.