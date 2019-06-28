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 İSTANBUL - KARAYOLLARI'NDAN FSM'DEKİ ÇALIŞMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 18:12 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nden Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılan çalışmasıyla açıklama yapıldı.

İstanbul DHA
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nden Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılan çalışmasıyla açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:
"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, trafiğe açıldığı 1988 yılından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açıldığı ve UKOME Kararı gereği ağır taşıt trafiğinin bu köprüye yönlendirildiği 26 Ağustos 2016 tarihine kadar, ağır taşıt trafiği de dahil olmak üzere şehir içi ve transit trafiğe hizmet vermiştir. Trafik yükü sürekli artan köprüden, gelinen nokta itibarıyla günlük çift yönlü yaklaşık 200 bin araç geçiş yapmaktadır. Açıldığından bugüne kadar üçüncü defa büyük üstyapı onarımı gören köprüde en son onarım 2012 yılında yapılmıştır. Yürütülen çalışmada, daha önceki yıllarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de uygulandığı üzere; mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülüp, kaldırılmakta, kumlama yapılarak çelik tabliye temizlenmektedir. Ardından 3 kat astar ve yalıtım tabakası, bunun üzerine de 2,5 cm Mastik Asfalt ve son olarak da 2,5 cm Taş Mastik Asfalt uygulanmaktadır."

"EN AZ 10 YIL SÜRELİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"
"Bu yöntem ile ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde yapılacak üstyapı onarımlarında, trafiğin çok fazla etkilenmemesi için sadece en üst tabakanın yenilenmesi yeterli olacaktır. Böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır. Ağır taşıt trafiğinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirilmesi nedeniyle de bundan sonraki asfalt yenileme çalışmasının en az 10 yıl süreli olacağı öngörülmektedir"

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