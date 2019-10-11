 İSTANBUL -KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE TARTIŞTIĞI KİŞİLERE BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI

- Adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler

- Kavga ettiği kişilere kurşun yağdırırken kameraya yansıdı.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da adliye önündeki silahlı kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.