HABER

İstanbul Kartal’da cam takmaya gittiği binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Volkan Balta memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:29 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’da 6 Şubat günü cam takmaya gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu binadaki 21 kişi ile birlikte hayatını kaybeden ve cansız bedeni dün sabah saatlerinde göçük altında bulunan Volkan Balta bugün memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şalpazarı İlçesine bağlı Fidanbaşı mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet ve Fatma Balta çiftinin 44 yaşındaki oğlu Volkan Balta’nın cenazesi İstanbul’dan babaocağına getirildi.

İstanbul Kartal’da 6 Şubat günü cam takmaya gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu binadaki 21 kişi ile birlikte hayatını kaybeden ve cansız bedeni dün sabah saatlerinde göçük altında bulunan Volkan Balta bugün memleketi Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şalpazarı İlçesine bağlı Fidanbaşı mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet ve Fatma Balta çiftinin 44 yaşındaki oğlu Volkan Balta’nın cenazesi İstanbul’dan babaocağına getirildi. Fidanbaşı Merkez Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Vali İsmail Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenazeye kendisi ile birlikte çöken binaya cam takmaya giden ancak işini bitirdikten sonra Balta’nın “Sen git ben geliyorum” dediği ve belki de böyle söyleyerek hayatını kurtardığı çırağı Selçuk Çiçek de katılırken, açıklama yapmaktan kaçındı.
Cenazede Balta’nın oğlu Hakan Temel Balta’nın da oldukça üzgün olduğu gözlenirken, namaz sonrası Balta, Fidanbaşı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdiDibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.