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 İSTANBUL - KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARA LAZERLE İNCELEME

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 09:03 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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- Enkaz çalışmaları
- Enkazdan görüntüler
- Çıkarılan tavan parçası
- Bekleyen Ambulansların görüntüsü
- Bekleyen itfaiye araçlarının görüntüsü
- Binaların lazerle incelenmesi
- Yunus Apartmanının görüntüsü
- Detaylar

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