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İSTANBUL - KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA Kartal'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Kartal'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Olay öğle saatlerinde Atalar mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde meydana geldi. H.S. sokakta yürüdüğü sırada beyaz renkli bir araçtan inen silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden H.S. yaralı olarak 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Saldırgan geldiği araçla hızla kaçarken olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralıyı ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırdı. Yaralı H.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kaçan saldırganları arıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yerdeki boş kovanlar
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vatandaş ile röp
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay görüntü

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