HABER

İSTANBUL - KARTAL'DA YANGINDA ÖLDÜĞÜ SANILAN KADININ CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - KARTAL'da yangında öldüğü sanılan kadının öldürüldükten sonra evinin yakıldığı belirlendi.

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - KARTAL'da yangında öldüğü sanılan kadının öldürüldükten sonra evinin yakıldığı belirlendi.
Olay Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede 13 Mayıs'ta yaşanmıştı. Yanan eve giren itfaiye ekipleri Feride Genç (35)'in cesedini bulmuştu. Yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit edildi. Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç'in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi. Noterdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının yanında Muharrem K. isimli bir kişinin olduğunu belirledi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan Muharrem K.'nin yüzünde tırnak izlerine rastlandı. Muharrem K.'nin olay günü evine gittiği Feride Genç ile para nedeniyle tartıştıkları ve kadını öldürüp evi kundakladığı öne sürüldü. Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
-------
-ARŞİV
-Kadına yapılan müdahale
-İtfaiyenin görüntüsü
-Kadının fotoğrafı

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Çocukları rahat etsin diye açtığı oyun salonu Türkiye’ye yayıldıÇocukları rahat etsin diye açtığı oyun salonu Türkiye’ye yayıldı
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.