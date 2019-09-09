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 İSTANBUL - KAVACIK'TA ÖZEL ÜNİVERSİTE BİNASINDA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından göründü

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