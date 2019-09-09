 İSTANBUL - KAVACIK'TA ÖZEL ÜNİVERSİTE BİNASINDA YANGIN (1)

Ramazan E\u011eR\u0130 - \u0130STANBUL DHA\nKavac\u0131k'ta bulunan \u00f6zel \u00fcniversite binas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnd\u00fcDakikalarca kalp masaj\u0131 ve suni teneff\u00fcs yapt\u0131lar ama...\u0130zmir Fuar\u0131'nda geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm enstr\u00fcmanlar\u0131na ilgiPilot adaylar\u0131 u\u00e7may\u0131 Samsun\u2019da \u00f6\u011freniyor
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