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İSTANBUL-  (kaza anı görüntüsüyle) -MASLAK'TA DERE YATAĞINA UÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

  - Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtu - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı   Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA Tamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.

- Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtu

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Tamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor

Görüntü dökümü:

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-KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ

//geçilen görüntü//

-Olay yeri

-Aracın görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Gülbey'in paylaştığı video

-Gülbey'in fotoğrafları

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