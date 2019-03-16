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İSTANBUL - (kaza anı görüntüsüyle) ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA) Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA)
Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında birbirlerinden ters istikamette seyir halinde olan 34 BJB 537 plakalı otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafa çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:
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Güvenlik kamerasından kaza anı

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- Olay yeri
- Ekiplerin çalışmaları
- Genel ve detaylar

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